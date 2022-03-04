UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пожар на Запорожской АЭС: обстрелы со стороны россиян пока прекратились

Автор: Артур Родивилов

Пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз сказал, что в настоящий момент обстрелы пока прекратились Ситуация крайне неопределенная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Разбомбили все что можно, в том числе и блоки и все остальное. Сейчас информацию уточняют, сложно все сказать. К станции выехала белая машина, представители российских военных. Мигает фарами. Сейчас определяется, будут ли к ним выходить на переговоры, или что как дальше действовать", - сказал Туз.

Как сообщалось, на Запорожскую АЭС пропустили пожарных для ликвидации возгорания. На станции отключили 3-й энергоблок, и теперь там работают только 4.

Ранее из-за обстрела российскими войсками Запорожской АЭС министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС