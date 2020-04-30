Пожар возле военных складов в Балаклее потушили

Пожар возле арсеналов боеприпасов ВСУ в Балаклее, который вчера вспыхнул, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Как отмечается, за день спасатели локализовали и ликвидаровали пожар. Руководство воинской части А1352 приняло необходимые меры по недопущению пожаров в зоне ответственности.

Пока штатные пожарно-спасательные подразделения и подразделения охраны и обороны воинской части поддерживают постоянную боевую готовность. Пожарная безопасность вокруг арсенала, с учетом засушливых погодных условий, находится на постоянном контроле местных органов самоуправления, аварийно-спасательных и правоохранительных органов.

Напомним, в 2017 году произошли взрывы в Балаклее на территории военного арсенала. Где проводилось разминирование, произошло возгорание травы, огонь перешел к военным складам. Взрывы в Балаклее начали расследовать.

Тогда было уничтожено 93% боеприпасов, а общая сумма ущерба составила 12 млрд 100 млн гривен. Кроме того, погибла гражданская.

По состоянию на апрель 2020 года Минобороны ждет результатов официального расследования взрывов на складах боеприпасов в Балаклее (Харьковская область).