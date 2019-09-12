Пожар на военной базе Кипра взяли под контроль

Пожар на военной базе на севере острова Кипр Вооруженных сил Турции, что вызвал несколько взрывов, взяли под контроль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной обороны Турции.

По информации министерства, были приняты все необходимые меры относительно инцидента. Для его расследования создана следственная группа, в частности выясняет причины взрывов.

"Пожар взят под контроль, экологическая безопасность на месте инцидента полностью обеспечена", - указано в заявлении.

Напомним, на территории подконтрольной Турции северной части Кипра произошли взрывы на военном складе. Взрывы произошли на военном складе в районе Гирне. Причина первого взрыва, который произошел около 01:30 по Киеву на данный момент неизвестна. По данным местного минобороны, взрывы продолжались до утра. По словам лидера самопровозглашенной республики Северного Кипра Мустафы Акинджи, происшествие обошлось без жертв и пострадавших. В связи с взрывами рядом расположены жилые дома и отель эвакуировали, некоторые здания были обесточены.

Как сообщало РБК-Украина, вчера в Винницкой области на территории военных складов в Калиновке прогремели взрывы. Детонация боеприпасов произошла из-за пожара на полигоне.

По состоянию на вчерашний вечер в Калиновке ликвидировали пожар на военных складах. Отметим, два года назад в Калиновке произошла масштабная катастрофа, в результате взрывов в зону поражения попали населенные пункты в радиусе пяти километров.