Пожар на военном корабле США спустя четыре дня потушили

Пожаре на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard, который возник в воскресенье 12 июля, потушили. Причина возгорания пока не установлена.

Об этом сообщает прес-служба управления надводных сил Тихоокеанского флота США.

Команды пожарников продолжают исследовать судно, чтобы убедиться, что огня нигде больше нет. После этого начнется официальное расследование.

"Мы не знаем происхождение огня. Мы не знаем масштаб ущерба. Пока рано делать какие-либо прогнозы или обещания о том, каким будет будущее корабля. Мы не можем делать какие-либо выводы, пока расследование не будет завершено", - говорится в заявлении.

Всего в результате пожара пострадали 63 человека - 40 моряков ВМС США и 23 гражданских.

Напомним, пожар на десантном корабле в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США) произошел утром 12 июля, после чего на судне прогремел взрыв. В тот момент на судне находилось 160 человек, которые были эвакуированы.

РБК-Украина писало, что взрыв на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе произошел из-за повышения температуры в результате пожара.