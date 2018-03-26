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Интервью

Пожар в торговом центре в Кемерово ликвидирован

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 00:28
Фото: пожар в Кемерово (twitter.сom/13iskander131)
Фото: пожар в Кемерово (twitter.сom/13iskander131)

Вероятная причина пожара - неисправная электропроводка

Пожарные потушили пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (Россия). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, передает "Интерфакс".

"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Евгения Дедюхина, более 500 человек ведут работы по ликвидации последствий пожара, идет проливка здания.

Всего в тушении пожара было задействовано 104 единицы техники.

Дедюхин отметил, что обследованы два кинозала, третий пока не доступен для пожарных.

В то же время источник в службах технического надзора региона сообщил агентству, что спровоцировать пожар в торговом центре в Кемерово могла неисправная электропроводка, однако не исключают и возможности поджога.

"Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является", - рассказал собеседник издания.

Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта, по последним данным погибли 37 человек, пострадали 43, еще 69 считаются пропавшими без вести.

 

Пожар в Кемерово: 37 погибших и 69 пропавших без вести Четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе в России
Теги публикации: Российская Федерация, пожар, торговый центр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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