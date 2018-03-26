Пожежу в торговому центрі в Кемерові ліквідовано

Ймовірна причина пожежі - несправна електропроводка

Пожежні загасили пожежу в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові (Росія). Про це повідомили в прес-службі регіонального управління МНС, передає "Інтерфакс".

"Пожежу ліквідовано", - сказав співрозмовник агентства.

Зі слів заступника начальника Головного управління МНС РФ по Кемеровській області Євгена Дедюхіна, понад 500 осіб ведуть роботи з ліквідації наслідків пожежі, триває проливка будівлі.

Загалом у гасінні пожежі було задіяно 104 одиниці техніки.

Дедюхін зазначив, що обстежено два кінозали, третій поки що не доступний для пожежників.

Водночас джерело в службах технічного нагляду регіону повідомив агентству, що спровокувати пожежу в торговому центрі в Кемерові могла несправна електропроводка, однак не виключають і можливості підпалу.

"Версія підпалу також буде розглянута, проте вона поки що не є пріоритетною", - розповів співрозмовник видання.

Нагадаємо, пожежа в торговому центрі в Кемерові почався вдень у неділю, 25 березня, за останніми даними, загинули 37 людей, постраждали 43, ще 69 вважаються зниклими без вісті.