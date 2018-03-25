Пожар в Кемерово: 37 погибших и 69 пропавших без вести

Среди пропавших без вести в торговом центре "Зимняя вишня" 40 детей

В результате пожара в Кемерово (Российская Федерация) по последним данным погибли 37 человек, пострадали 43 человека, еще 69 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили в оперативном штабе пожаротушения, передает ТАСС.

"Общее количество погибших составляет 37 человек", - сказал представитель штаба.

Кроме того оперативный штаб по тушению пожара в торговом центре "Зимняя вишня" уточнил данные по пропавшим без вести.

"Количество пропавших без вести при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" выросло до 69 человек, 40 из них - дети", - сообщили в штабе.

Отметим, пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились.

Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожара в Кемерово пропавшими без вести считаются 35 человек.