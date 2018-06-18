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Пожар на стеклозаводе в Ровенской области ликвидирован, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 16:07
Фото: пожар на стеклозаводе в Ровенской области (rivne.dsns.gov.ua)
Фото: пожар на стеклозаводе в Ровенской области (rivne.dsns.gov.ua)

Причины возникновения пожара на стеклозаводе в Ровенской области устанавливаются

Пожар на стеклозаводе в Ровенской области, который возник сегодня, 18 июня 2018 года, ликвидирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службе облуправления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

Как отмечается, пожар на территории ЧАО "Рокитновский стеклозавод" возник в трансформаторном здании и на момент прибытия спасателей площадь пожара составляла около 400 м.кв.

"Уже в 11:45 пожар удалось локализовать, а в 13:45 полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время причины возникновения пожара и нанесенный им ущерб устанавливают специалисты", - говорится в сообщении.

Фото: пожар на стеклозаводе в Ровенской области (rivne.dsns.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром в Ровенской области возник пожар на стеклозаводе.

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Теги публикации: пожар, ГСЧС, Ровенская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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