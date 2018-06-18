Пожежу на склозаводі у Рівненській області ліквідовано, - ДСНС

Наразі причини виникнення пожежі на склозаводі у Рівненській області встановлюються

Пожежу на склозаводі у Рівненській області, яка виникла сьогодні, 18 червня 2018 року, ліквідовано. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

Як зазначається, пожежа на території ПРАТ "Рокитнівський склозавод" виникла в трансформаторній будівлі і на момент прибуття рятувальників площа пожежі становила близько 400 м.кв.

"Вже о 11:45 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:45 повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Наразі причини виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюють фахівці", - йдеться у повідомленні.

Фото: пожежа на склозаводі у Рівненській області (rivne.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вранці у Рівненській області виникла пожежа на склозаводі.