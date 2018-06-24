Пожар на спиртзаводе в Тернопольской обл. ликвидирован, - ГСЧС

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет

Пожар на территории недействующей спиртовой базы ГП "Зарубинецкий спиртзавод" в Тернопольской области ликвидирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"23 июня в 18:11 в г. Збараж, ул. Заводская, 63, на территории недействующей спиртовой базы ГП "Зарубинецкий спиртзавод" в одноэтажном производственном здании произошел взрыв емкостей с биоэтанолом (объемом около 420 т) с последующим горением и распространением на прилегающее здание. Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 1 тыс. 200 кв. м", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

"Проведена эвакуация 400 человек из 50 частных жилых домов, расположенных рядом. Во время тушения пожара спасены административный корпус, склад готовой мебельной продукции и 6 частных жилых домов", - отмечают в ведомстве.

Всего к ликвидации возгорания привлекалось 17 ед. техники и 68 человек личного состава ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 24 июня на месте пожара с целью недопущения повторного возгорания на дежурстве от ГосЧС остается 2 ед. тех. и 8 чел. л/с", - отметили в пресс-службе.

Напомним, сегодня ночью в Тернопольской области в городе Збараж произошел взрыв емкостей с биоэтанолом на недействующем спиртовом заводе.