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Інтерв'ю

Пожежу на спиртзаводі в Тернопільській обл. ліквідовано, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 12:11
Фото: пожежа в Тернопільській області (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа в Тернопільській області (dsns.gov.ua)

Жертв і постраждалих в результаті вибуху немає

Пожежу на території недіючої спиртової бази ДП "Зарубинецький спиртзавод" в Тернопільській області ліквідовано. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"23 червня о 18:11 у р. Збараж, вул. Заводська, 63, на території недіючої спиртової бази ДП "Зарубинецький спиртзавод" в одноповерховій виробничій будівлі стався вибух ємностей з біоетанолом (об'ємом близько 420 т) з подальшим горінням та розповсюдженням на сусідню будівлю. Підрозділами ДСНС пожежа була ліквідована на площі 1 тис. 200 кв. м", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

"Проведено евакуацію 400 чоловік з 50 приватних житлових будинків, розташованих поруч. Під час гасіння пожежі врятовано адміністративний корпус, склад готової меблевої продукції та 6 приватних житлових будинків", - зазначають у відомстві.

Всього до ліквідації пожежі залучалося 17 од. техніки і 68 чоловік особового складу ДСНС.

"Станом на 07:00 24 червня на місці пожежі з метою недопущення повторного загоряння на чергуванні від ДСНС залишається 2 од. тех. та 8 чол. л/с", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Тернопільській області в місті Збараж стався вибух ємностей з біоетанолом на недіючому спиртовому заводі.

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Теги публікації: Вибух, пожежа, Тернопольская область, ДСНС, спиртзавод  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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