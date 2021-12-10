Пожар на складах в Киеве ликвидировали. Проводилась эвакуация

В 15:30 пожар в киевском офисно-складском помещении потушили. Спасатели эвакуировали 6 человек с помощью выдвижной лестницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram .

При этом уточняется, что на месте пожара привлекалось 6 единиц пожарно-спасательной техники, а также 28 человек личного состава.

"В 15:32 ликвидирован пожар в складском помещении. По выдвижной лестнице спасатели эвакуировали 6 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в пятницу, 10 декабря, в Соломенском районе Киева произошел пожар в офисно-складском здании. Инцидент произошел по адресу улица Льва Толстого, 67. Сообщение о пожаре поступило на линию спасателей в 13:58.

Пожарные оперативно прибыли на место. Они установили, что возгорание началось на втором этаже офисно-складского помещения. Огонь охватил около 200 кв. м помещения.