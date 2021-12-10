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В Киеве произошел пожар в офисно-складском здании

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 14:45
В Киеве произошел пожар в офисно-складском здании Фото: пожар в Киеве (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 10 декабря, в Соломенском районе Киева произошел пожар в офисно-складском здании. Спасатели ликвидировали возгорание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram.

Инцидент произошел по адресу улица Льва Толстого, 67. Сообщение о пожаре поступило на линию спасателей в 13:58.

Пожарніе опреативно прибыли на место. Они установили, что возгорание началось на втором этаже офисно-складского здания. Огонь охватил около 200 кв. м помещения.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате ЧП нет. К ликвидации пожара были привлечены 28 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

Напомним, 7 декабря во Львове произошел пожар в одной из кавартир пятиэтажного дома. Спасатели провели эвакуацию жильцов.

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