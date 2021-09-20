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Пожар в школе Чугуева удалось потушить, жертв и пострадавших нет

Автор: Мария Кучерявец

В воскресенье, 19 сентября вспыхнул пожар в школе Чугуева (Харьковская область). Спасатели ликвидировали огонь, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В 06:30 20 сентября подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Указано, что тушение пожара осложнялось распространением огня по пустотам крыши и возникновением прогаров (после ремонта крыша имела двухслойное покрытие).

Как сообщают спасатели, огонь уничтожил крышу площадью 500 м2, и повредил помещение спортзала.

К тушению привлекалось 56 человек и 14 единиц техники, из них от ГСЧС 50 человек и 12 единиц техники.

Сейчас в ГСЧС выясняют причины возгорания.

Фото: в школе Чугуева произошел пожар (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, пожар в школе произошел вечером 19 сентября в Чугуеве Харьковской области.

Городская голова Чугуева Галина Минаева рассказала, что из-за последствий пожара 20 сентября ученики школы будут учиться дистанционно.

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ХарьковшколаЧугуевПожар