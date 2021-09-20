Пожар в школе Чугуева удалось потушить, жертв и пострадавших нет

В воскресенье, 19 сентября вспыхнул пожар в школе Чугуева (Харьковская область). Спасатели ликвидировали огонь, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"В 06:30 20 сентября подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Указано, что тушение пожара осложнялось распространением огня по пустотам крыши и возникновением прогаров (после ремонта крыша имела двухслойное покрытие).
Как сообщают спасатели, огонь уничтожил крышу площадью 500 м2, и повредил помещение спортзала.
К тушению привлекалось 56 человек и 14 единиц техники, из них от ГСЧС 50 человек и 12 единиц техники.
Сейчас в ГСЧС выясняют причины возгорания.
Фото: в школе Чугуева произошел пожар (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Напомним, пожар в школе произошел вечером 19 сентября в Чугуеве Харьковской области.
Городская голова Чугуева Галина Минаева рассказала, что из-за последствий пожара 20 сентября ученики школы будут учиться дистанционно.