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Пожар на шахте в оккупированном Донецке: найдены тела погибших

Донбасс, Суббота 21 ноября 2020 12:35
Пожар на шахте в оккупированном Донецке: найдены тела погибших
Фото: шахта имени Скочинского (donpress.com)
Автор: РБК-Украина

В оккупированном Донецке горноспасатели обнаружили и подняли на поверхность тела четырех пропавших без вести горняков на шахте имени Скочинского. Тело одного из горняков обнаружили около 1:45.

Об этом сообщают подконтрольные оккупационным силам СМИ.

Горняка выявили во вспомогательном ходке №2 пятой западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком. В 5:15 обгоревшее тело было поднято на поверхность.

В этот же день нашли тела еще трех горняков. На шахте продолжают ликвидировать последствия аварии.

Напомним, 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. В шахте находились 26 горняков, 22 из них удалось поднять на поверхность.

Отметим, шахта имени Скочинского считается опасной, так как на ней разработка пластов осложнена уникальными по опасности геологическими условиями. Последней значительной аварией здесь был выброс метана, в результате которого погибли семь человек в апреле 2014 года, когда Донецк еще был подконтрольный украинским властям.

В июне 2010 года на шахте в результате внезапного выброса метана погибли пять горняков, 17 были госпитализированы. А 8 июня 2009 года в похожей аварии погибли 13 человек и еще 30 пострадали.

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