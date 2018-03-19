Пожар на рынке в Черновцах локализовали, - ГСЧС

Пожар на рынке в Черновцах на данный момент локализован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Как отмечается, спасатели получили сообщении о пожаре на рынке в Черновцах сегодня после обеда, огонь охватил сектор продажи ковров. На место происшествия были направлены дежурные караулы Государственной пожарно-спасательной части № 1 Государственной пожарно-спасательной части № 2, Государственной пожарно-спасательной части № 3 города Черновцы и Группа пожаротушения Аварийно-спасательного отряда Управления ГСЧС.

Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров.

"В 14:55 пожар локализовали. Продолжается его ликвидация. На месте происшествия работают 15 единиц техники и 58 человек личного состава УДСНС", - говорится в сообщении.

Фото: пожар на рынке в Черновцах (cv.dsns.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах горит Калиновский рынок, по предварительным данным, пожар охватил площадь около 1000 кв. метров.