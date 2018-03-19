Пожежу на ринку у Чернівцях локалізували, - ДСНС

Пожежу на ринку у Чернівцях наразі локалізовано. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

Як зазначається, рятувальники отримали повідомленні про пожежу на ринку у Чернівцях сьогодні пообіді, вогонь охопив сектор продажу килимів. На місце події було направлено чергові караули Державної пожежно-рятувальної частини № 1, Державної пожежно-рятувальної частини № 2, Державної пожежно-рятувальної частини № 3 міста Чернівці та Групу пожежогасіння Аварійно-рятувального загону Управління ДСНС.

Площа пожежі становить близько 1000 квадратних метрів.

"О 14:55 пожежу локалізували. Триває її ліквідація. На місці події працюють 15 одиниць техніки та 58 чоловік особового складу УДСНС", - йдеться у повідомленні.

Фото: пожежа на ринку у Чернівцях (cv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях горить Калинівський ринок, за попередніми даними, пожежа охопила площу близько 1000 кв. метрів.