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Інтерв'ю

Пожежу на ринку у Чернівцях локалізували, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 16:47
Фото: пожежа на ринку у Чернівцях (cv.dsns.gov.ua) 
Фото: пожежа на ринку у Чернівцях (cv.dsns.gov.ua) 

Площа пожежі на ринку у Чернівцях становить близько 1000 квадратних метрів

Пожежу на ринку у Чернівцях наразі локалізовано. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

Як зазначається, рятувальники отримали повідомленні про пожежу на ринку у Чернівцях сьогодні пообіді, вогонь охопив сектор продажу килимів. На місце події було направлено чергові караули Державної пожежно-рятувальної частини № 1, Державної пожежно-рятувальної частини № 2, Державної пожежно-рятувальної частини № 3 міста Чернівці та Групу пожежогасіння Аварійно-рятувального загону Управління ДСНС.

Площа пожежі становить близько 1000 квадратних метрів.

"О 14:55 пожежу локалізували. Триває її ліквідація. На місці події працюють 15 одиниць техніки та 58 чоловік особового складу УДСНС", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: пожежа на ринку у Чернівцях (cv.dsns.gov.ua) 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях горить Калинівський ринок, за попередніми даними, пожежа охопила площу близько 1000 кв. метрів.

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Теги: Чернівці, рынок, пожежа
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