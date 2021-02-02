ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пожар в Первомайске: появилось видео изнутри "Эпицентра"

Первомайск, Вторник 02 февраля 2021 17:43
Пожар в Первомайске: появилось видео изнутри "Эпицентра"
Фото: пожар в "Эпицентре" (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Когда в строительном супермаркете "Эпицентр" в Первомайске произошло возгорание, сработала пожарная сигнализация. В сети уже обнародовали видео изнутри заведения в первые минуты пожара.

Об этом РБК-Украина рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Николаевской области.

"Сигнализация сработала. Было оповещения. Есть видео, на котором слышно как звучит сигнализация и видно нападавшего, как он бегает с топором", - сказали в пресс-службе спасателей.

РБК-Украина нашло это видео. На нем действительно видно поджигателя, а также зафиксировано, как работники заведения пытаются тушить огонь.

Posted by Светлана Данилюк on Tuesday, February 2, 2021

Кроме того, в городе сейчас наблюдаются проблемы с электроснабжением, однако в ГСЧС не знают, связано ли это с сегодняшним пожаром.

Напомним, сегодня в Первомайске мужчина устроил поджог в "Эпицентре". В результате пожара никто не пострадал. Работников и посетителей заведения оперативно эвакуировали.

Как рассказали в полиции, мужчина пришел с топором в "Эпицентр" и напал на охранника, после чего устроил поджог и попытался скрыться. Мужчину задержали охранники, двух из них нападавший ранил топором.

Добавим, поджигателю "Эпицентра" в Первомайске теперь грозит пожизненное заключение. Действия мужчины квалифицировали по двум статьям.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия пожарНиколаевская областьвидеоГСЧСЭпицентр

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь