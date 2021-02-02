Пожежа в Первомайську: з'явилося відео зсередини "Епіцентру"

Коли в будівельному супермаркеті "Епіцентр" в Первомайську сталося займання, то спрацювала пожежна сигналізація. У мережі вже оприлюднили відео зсередини закладу у перші хвилини пожежі.
Про це РБК-Україна розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
"Сигналізація спрацювала. Було оповіщення. Є відео, на якому чутно як лунає сигналізація та видно нападника, як він бігає з сокирою", - сказали в прес-службі рятувальників.
РБК-Україна знайшло це відео. На ньому дійсно видно палія, а також зафіксовано як працівники закладу намагаються загасити вогонь.
Posted by Светлана Данилюк on Tuesday, February 2, 2021
Крім того, у місті зараз спостерігаються проблеми з електропостачанням, однак в ДСНС не знають, чи пов'язано це з сьогоднішньою пожежею.
Нагадаємо, сьогодні в Первомайську чоловік влаштував підпал в "Епіцентрі". В результаті пожежі ніхто не постраждав. Працівників та відвідувачів закладу оперативно евакуювали.
Як розповіли у поліції, чоловік прийшов з сокирою в "Епіцентр" та напав на охоронця, після чого влаштував підпал та спробував втекти. Чоловіка затримали охоронці, двох з них нападник поранив сокирою.
Додамо, палію "Епіцентра" в Первомайську тепер загрожує довічне ув'язнення. Дії чоловіка кваліфікували за двома статтями.