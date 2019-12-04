Пожар в одесском колледже: появилось видео с дрона

Появилось видео пожара в Одессе с высоты птичьего полета. Видео опубликовано в YouTube.

Отметим, по данным местных СМИ, пострадал 21 человек. Также одна из пострадавших умерла.

Отметим, по официальным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пострадали 13 человек. Пресс-служба полиции Одессы сообщает, что в медицинские учреждения города с травмами и отравлениями госпитализированы 12 человек.

Впрочем, представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева сообщила о 21 пострадавшем, среди которых 9 студентов.

Пострадали студенты: Кристина Чернявская - 17 лет, Юлия Савельева - 17 лет, Софья Свердленко - 17 лет, Мария Куртеева - 16 лет, Елена Бахчиванжи - 16 лет, Анна Басс - 16 лет, Виктория Беркатюк - 17 лет и Юрий Новицкий - 16 лет.

Напомним, что в больнице из-за значительных ожогов умерла преподаватель - одна из пострадавших.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса началась около 10 утра. Возгорание произошло на третьем этаже.

В ГСЧС сообщили, что существует угроза распространения огня. Площадь пожара ориентировочно составляет 3000 м.кв.