Пожар в общежитии Уманского университета: пострадали шестеро несовершеннолетних

В результате пожара в общежитии Уманского национального университета садоводства пострадали несовершеннолетние. По данным правоохранителей, пострадали шестеро жителей общежития.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.
Четверо несовершеннолетних отравились угарным газом. Их госпитализировали в Уманскую центральную больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.
Еще двое несовершеннолетних поранились стеклом, когда пытались выбраться на улицу через окно.
"В настоящее время сведения по данному факту внесены в Единый учет", - заявили в полиции.