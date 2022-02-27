Пожар на нефтебазе под Васильковом: угрозы для людей нет

По состоянию на утро 27 февраля в результате пожара на нефтебазе под Васильковом угрозы для людей нет. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 27 февраля примерно в 01:00 вблизи села Крячки Фастовского района в результате обстрела загорелось хранилище с нефтепродуктами на базе "КЛО".

"В настоящее время горение происходит в пределах обрушения, распространения пожара нет. Угрозы для людей нет", - говорится в сообщении.

Подразделения ГСЧС привели в готовность и при первой возможности они будут введены на тушение после обстрелов. Кроме того, создан резерв Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц техники ГСЧС.