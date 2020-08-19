Пожар в многоэтажке в центре Киева потушили

В среду вечером, 19 августа, спасатели потушили пожар в многоэтажном доме на улице Большой Васильковской в Киеве. Огонь распространился из-за пожара в одной из квартир.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 18:14. По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир на 4-м этаже 4-этажного жилого дома с распространением пожара на крышу здания и приступили к ликвидации.

В 20:51 пожар на площади 800 кв. метров удалось ликвидировать.

"В ходе ликвидации были спасены 2 человека, 15 человек выведены на безопасное расстояние. Тушение пожара осложнялось тем, что огонь по деревянным перекрытиям быстро распространялся по площади крыши дома", - говорится в сообщении.

Напомним, до этого в Подольском районе столицы на Вознесенском спуске произошел пожар - на территории стройки загорелся мусор.

Также РБК-Украина писало, что в Украине с начала года в пожарах погибли почти 1000 человек, при этом большинство пожаров произошли в жилом секторе.