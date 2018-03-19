Пожар в лагере "Виктория": в суд передан обвинительный акт относительно двух инспекторов ГСЧС

В рамках расследования дела о пожаре в детском лагере "Виктория", прокуратура Одесской области составила и направила в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Их подозревают в служебной халатности, что привела к трагедии в детском лагере "Виктория", - сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Так, по его словам, следователи прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух чиновников главного управления ГСЧС в Одесской области. Следствием установлено, что бывший руководитель Киевского отдела управления ГСЧС в Одесской области и действующий инспектор подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Обвинительный акт в отношении этих двух лиц прокуратура Одесской области направила в суд для рассмотрения по существу.

Также за вмешательства прокуратуры областным управлением ГСЧС проведена проверка на объекте. По результатам проверки внесено иск и решением суда полностью остановлена деятельность детского лагеря "Виктория".

Кроме того, на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора и бывшего старшего воспитателя детского лагеря.

Напомним, прокуратура Одесской области 28 февраля 2018 года направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.

Отметим, во время пожара в лагере "Виктория" в ночь на 16 сентября 2017 года погибли трое детей.