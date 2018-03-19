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Пожежа у таборі "Вікторія": до суду передано обвинувальний акт щодо двох інспекторів ГСЧС

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 18:09
Фото: пожежа у таборі "Вікторія" (facebook.com/Поліція Одеської області)
Фото: пожежа у таборі "Вікторія" (facebook.com/Поліція Одеської області)

Судом повністю зупинено діяльність дитячого табору "Вікторія"

У рамках розслідування справи щодо пожежі у дитячому таборі "Вікторія", прокуратура Одеської області склала та направила до суду обвинувальний акт стосовно двох посадовців Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Їх підозрюють у службовій недбалості, що призвела до трагедії в дитячому таборі "Вікторія", - повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

Так, за його словами, слідчі прокуратури завершили досудове розслідування стосовно двох посадовців головного управління ДСНС в Одеській області. Слідством встановлено, що колишній керівник Київського відділу управління ДСНС в Одеській області та діючий інспектор підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Обвинувальний акт щодо цих двох осіб прокуратура Одещини направила до суду для розгляду по суті.

Також за втручання прокуратури обласним управлінням ДСНС проведено перевірку на об’єкті. За результатом перевірки внесено позов та рішенням суду повністю зупинено діяльність дитячого табору "Вікторія".

Крім того, на розгляді у суді перебувають обвинувальні акти стосовно директора та колишнього старшого вихователя дитячого табору.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області 28 лютого 2018 року скерувала до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.

Відзначимо, під час пожежі в таборі "Вікторія" в ніч на 16 вересня 2017 року загинули троє дітей.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: лагерь
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