Пожар в квартире в столичных Бортничах потушили. Один человек погиб

Спасатели потушили пожар в квартире многоэтажки в столичных Бортничах. В результате пожара погиб житель дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Пожар возник в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома. Огонь из квартиры распространился на общий коридор, поэтому существовала угроза для жильцов дома.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили в общем коридоре на третьем этаже мужчину без сознания. Его вынесли на улицу и передали медикам, однако спасти мужчину не удалось.
"Со слов жены погибшего, мужчина узнал о пожаре и бросился спасать своих двоих детей из квартиры на 5-м этаже. Однако добраться до квартиры он так и не смог", - рассказали в ГСЧС.
Двух детей пожарные с помощью автолестницы спасли с пятого этажа дома. Также из дома эвакуировали семерых человек, среди которых была женщина с маленьким ребенком.
Причину возникновения пожара теперь будут устанавливать правоохранители.
Фото: в Киеве горела квартира в многоэтажке (facebook.com/DSNSKyiv)