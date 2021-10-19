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В Киеве в микрорайоне Бортничи загорелась квартира в многоэтажке: есть пострадавшие

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Киев, Вторник 19 октября 2021 17:08
В Киеве в микрорайоне Бортничи загорелась квартира в многоэтажке: есть пострадавшие Фото: в Киеве в микрорайоне Ботничи загорелась квартира в многоэтажке (скришот с видео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве в микрорайоне Бортничи (Дарницкий районе) загорелась квартира в многоэтажке. Очевидцы сообщили об эвакуации жителей и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Отмечается, что пожар произошел в квартире на третьем этаже. На месте происшествия уже работают сотрудники ГСЧС. Они приступили к ликвидации возгорания.

Как отмечают очевидцы, жителей многоэтажки эвакуировали. Из подъезда, где загорелась квартира, выносят пострадавших. Их число не уточняется.

На кадрах опубликованного видео виден густой дым, который вырывается из окна горящей квартиры. Спасатели заливают возгорание водой.

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Киев ГСЧС
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