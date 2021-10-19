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Пожар в квартире в столичных Бортничах потушили. Один человек погиб

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Киев, Вторник 19 октября 2021 17:53
Пожар в квартире в столичных Бортничах потушили. Один человек погиб Фото: в Киеве горела квартира в многоэтажке (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спасатели потушили пожар в квартире многоэтажки в столичных Бортничах. В результате пожара погиб житель дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Пожар возник в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома. Огонь из квартиры распространился на общий коридор, поэтому существовала угроза для жильцов дома.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в общем коридоре на третьем этаже мужчину без сознания. Его вынесли на улицу и передали медикам, однако спасти мужчину не удалось.

"Со слов жены погибшего, мужчина узнал о пожаре и бросился спасать своих двоих детей из квартиры на 5-м этаже. Однако добраться до квартиры он так и не смог", - рассказали в ГСЧС.

Двух детей пожарные с помощью автолестницы спасли с пятого этажа дома. Также из дома эвакуировали семерых человек, среди которых была женщина с маленьким ребенком.

Причину возникновения пожара теперь будут устанавливать правоохранители.

Фото: в Киеве горела квартира в многоэтажке (facebook.com/DSNSKyiv)

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Киев Пожар Бортничи ГСЧС
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