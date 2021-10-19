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Пожежу в квартирі в столичних Бортничах загасили. Одна людина загинула

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 17:53
Пожежу в квартирі в столичних Бортничах загасили. Одна людина загинула Фото: у Києві горіла квартира в багатоповерхівці (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитро Левицький

Рятувальники загасили пожежу у квартирі багатоповерхівки у столичних Бортничах. В результаті пожежі загинув мешканець будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій в Києві.

Пожежа виникла в одній з квартир на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. Вогонь з квартири розповсюдився на загальний коридор, тому існувала загроза для мешканців будинку.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в загальному коридорі на третьому поверсі чоловіка без свідомості. Його винесли на вулицю та передали медикам, однак врятувати чоловіка не вдалося.

"Зі слів дружини загиблого, чоловік дізнався про пожежу та кинувся рятувати своїх двох дітей з квартири на 5-му поверсі. Проте дістатися до помешкання він так і не зміг", - розповіли в ДСНС.

Двох дітей пожежники за допомогою автодрабини врятували з п'ятого поверху будинку. Також з будинку евакуювали сімох людей, серед яких була жінка з маленькою дитиною.

Причину виникнення пожежі тепер будуть встановлювати правоохоронці.

Фото: у Києві горіла квартира в багатоповерхівці (facebook.com/DSNSKyiv)

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Київ Пожежа Бортничи ДСНС
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