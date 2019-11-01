Пожар на крыше дома в центре Киева ликвидирован

Пожар на крыше жилого дома в центре Киева по состоянию на 01:04 ночи 1 ноября ликвидирован, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в г. Киеве.

Отметим, пожар возник в четверг, 31 октября, в 2:12. в Шевченковском районе по ул. Пирогова, 2, на крыше шестиэтажного жилого дома.

"1 ноября в 00 час. 21 мин. пожар локализован, в 01 час. 04 мин. пожар ликвидирован на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении ГСЧС.

Во время тушения разобрано около 300 кв. м обгоревших конструкций дома.

"Жертв и пострадавших нет, на свежий воздух выведено 40 жильцов дома", - также говорится в сообщении.

К тушению было привлечено 80 человек личного состава и 22 единиц техники ГСЧС.

Фото: пожар в центре Киева

Напомним, в Киеве в доме по адресу улица Пирогова, 2 возле станции метро "Университет" вечером 31 октября вспыхнул пожар, из-за чего перекрывали дорогу по улице Пирогова в районе метро "Университет".

