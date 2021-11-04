Пожар в Киево-Печерской лавре: стало известно о пострадавших

Во время сегодняшней пожары в мастерской на территории Киево-Печерской лавры пострадали три человека. Какие именно травмы они получили, пока информации нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Наталья Вишневская, пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА.

"По моей информации 3 человека пострадали. Одного из них завезли в 17 больницу. А двоих - в больницу скорой помощи. Их отпустили без госпитализации", - рассказала она.

Вишневская отметила, что госпитализированный в 17-ю больницу мужчина запретил разглашать информацию о его состоянии.