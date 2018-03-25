Пожар в Кемерово: в Следкоме уточнили число погибших и пострадавших

В результате пожара в Кемерово погибли четыре человека, еще 26 пострадали

В результате пожара в Кемерово (Российская Федерация) погибли четыре человека, еще 26 пострадали. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Сообщается, что в результате пожара в торговом комплексе в Кемерово погибли три ребенка и одна женщина, которые в момент пожара находились в детской игровой комнате. Кроме того, еще 26 были госпитализированы либо обратились в медицинские учреждения. Также сообщается, что ликвидация пожара до сих пор продолжается, а в двух залах кинотеатра, который находится в ТРЦ, обрушился потолок.

На месте происшествия работает следственная группа, которая опрашивает очевидцев, устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра. По факту пожара в Кемерово открыто уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре в торговом комплексе в России погибли четверо детей. По версии правоохранителей, очаг возгорания находился в одном из кинозалов.