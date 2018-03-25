Четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе в России

В Кемерово произошел пожар в одном из залов кинотеатра
Четверо детей погибли на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" находящегося в центре Кемерово (Россия, - ред). Об этом в Twitter сообщает телеканал 5tv.
Согласно сообщению телеканала, на данный момент найдены тела четырех детей.
"Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра", - сообщает телеканал.
Также уточняется, что на месте происшествия работают все службы города, кроме того проводится эвакуация.
По версии правоохранителей, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Об этом сообщил агентству первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия.
При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли четверо детей.https://t.co/CsN98X32au#Пожар #Кемерово pic.twitter.com/OyITFO6Hoa— Пятый канал Новости (@5tv) March 25, 2018
Как сообщалось ранее, на пожарах в Украине с начала года погиб 641 человек.