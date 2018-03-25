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Четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе в России

НовостиПроисшествия    25.03.2018 - 14:08
Фото: пожар в Кемераво (twitter.com/)
Фото: пожар в Кемераво (twitter.com/)

В Кемерово произошел пожар в одном из залов кинотеатра

Четверо детей погибли на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" находящегося в центре Кемерово (Россия, - ред). Об этом в Twitter сообщает телеканал 5tv.

Согласно сообщению телеканала, на данный момент найдены тела четырех детей.

"Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра", - сообщает телеканал.

Также уточняется, что на месте происшествия работают все службы города, кроме того проводится эвакуация.

По версии правоохранителей, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Об этом сообщил агентству первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия.

Как сообщалось ранее, на пожарах в Украине с начала года погиб 641 человек.

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Теги публикации: Российская Федерация, пожар, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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