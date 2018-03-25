Пожежа в Кемерово: в Слідкомі уточнили кількість загиблих та постраждалих

В результаті пожежі в Кемерово загинули чотири особи, постраждали ще 26

В результаті пожежі в Кемерово (Російська Федерація) загинули чотири особи, ще 26 постраждали. Про це йдеться в повідомленні на сайті Слідчого комітету РФ.

Повідомляється, що в результаті пожежі в торговому комплексі в Кемерово загинули три дитини та одна жінка, які на момент пожежі знаходилися в дитячій ігровій кімнаті. Крім того, ще 26 були госпіталізовані або звернулися до медичних установ. Також повідомляється, що ліквідація пожежі триває дотепер, а в двох залах кінотеатру, який знаходиться в ТРЦ, обвалилася стеля.

На місці події працює слідча група, яка опитує очевидців, встановлюються власники та орендарі приміщень торгового центру. За фактом пожежі в Кемерово відкрито кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що при пожежі в торговому комплексі в Росії загинуло четверо дітей. За версією правоохоронців, осередок загоряння знаходився в одному з кінозалів.