Пожар в Кемерово: в пострадавшем ТЦ снова началось задымление

Пожар в Кемерово до сих пор продолжается

В пострадавшем от пожара торговом центре в Кемерово снова началось задымление, в частности, из вентиляционных шахт идет густой черный дым, передают российские СМИ.

Сообщается, что в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово снова наблюдается задымление. По данным российских СМИ, из вентиляционных шахт возле крыши здания снова идет густой черный дым.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв пожара в Кемерово возросло до 56 человек. Кроме того, 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре.

Пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились.

Российские правоохранители в связи с пожаром задержали генерального директора комплекса "Зимняя вишня" Надежду Судденок. Следствие открыло уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.