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Пожежа в Кемерово: у постраждалому ТЦ знову почалося задимлення

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 11:49
Фото: пожежа в Кемерово (twitter.comgazeta42)
Фото: пожежа в Кемерово (twitter.comgazeta42)

Пожежа в Кемерово досі триває

У постраждалому від пожежі в торговому центрі в Кемерово знову почалося задимлення, зокрема, з вентиляційних шахт йде густий чорний дим, передають російські ЗМІ.

Повідомляється, що в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово знову спостерігається задимлення. За даними російських ЗМІ, з вентиляційних шахт біля даху будівлі знову йде густий чорний дим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв пожежі в Кемерово зросло до 56 осіб. Крім того, 44 потерпілих звернулися за допомогою до медустанов, з них 10 осіб залишаються в стаціонарі.

Пожежа в торговому центрі в Кемерово почалася вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилися.

Російські правоохоронці у зв'язку з пожежею затримали генерального директора комплексу "Зимова вишня" Надію Судденок. Слідство порушило кримінальну справу за трьома статтями: заподіяння смерті з необережності, порушення вимог пожежної безпеки, надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

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Теги публікації: Російська Федерація, пожежа, торговый центр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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