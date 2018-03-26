Пожежа в Кемерово: у постраждалому ТЦ знову почалося задимлення

Пожежа в Кемерово досі триває

У постраждалому від пожежі в торговому центрі в Кемерово знову почалося задимлення, зокрема, з вентиляційних шахт йде густий чорний дим, передають російські ЗМІ.

Повідомляється, що в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово знову спостерігається задимлення. За даними російських ЗМІ, з вентиляційних шахт біля даху будівлі знову йде густий чорний дим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв пожежі в Кемерово зросло до 56 осіб. Крім того, 44 потерпілих звернулися за допомогою до медустанов, з них 10 осіб залишаються в стаціонарі.

Пожежа в торговому центрі в Кемерово почалася вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилися.

Російські правоохоронці у зв'язку з пожежею затримали генерального директора комплексу "Зимова вишня" Надію Судденок. Слідство порушило кримінальну справу за трьома статтями: заподіяння смерті з необережності, порушення вимог пожежної безпеки, надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.