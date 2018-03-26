Число жертв пожежі в Кемерово перевищило 50

Пожежа в Кемерово попередньо забрала життя 53 осіб

Кількість жертв пожежі в Кемерово (Російська Федерація) в торговому центрі "Зимова вишня" досягла 53 осіб, передають російські ЗМІ з посиланням на оперативний штаб з ліквідації наслідків пожежі.

"В районі кінотеатру виявлено тіла ще п'яти загиблих. Загальне число загиблих становить 53 особи", - повідомив представник штабу.

Також повідомляється, що в лікарнях знаходяться 12 постраждалих при пожежі в Кемерово.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 48 загиблих при пожежі в Кемерово. Крім того, ще до 30 осіб вважаються зниклими безвісти.

Пожежа в торговому центрі в Кемерово почалася вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилася.

Російські правоохоронці у зв'язку з пожежею затримали генерального директора комплексу "Зимова вишня" Надію Судденок. Слідство порушило кримінальну справу за трьома статтями: заподіяння смерті з необережності, порушення вимог пожежної безпеки, надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.