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Пожежа в Кемерово: кількість госпіталізованих збільшилася до 15 осіб

НовиниНадзвичайні події    27.03.2018 - 05:26
Фото: пожежа в Кемерово (twitter.com/a42.ru)
Фото: пожежа в Кемерово (twitter.com/a42.ru)

За пізній вечір і ніч у лікарні надійшло ще двоє постраждалих з отруєнням продуктами горіння

Число госпіталізованих в результаті пожежі, що сталася в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово, Росія, збільшилося до 15 осіб. Про це заявила міністр охорони здоров'я РФ, передає ТАСС.

"За пізній вечір і ніч (у лікарні) надійшло ще двоє постраждалих з отруєнням продуктами горіння", - інформує видання.

"Упізнані тіла 13 дітей, які загинули при пожежі", - повідомила міністр.

Повідомляється, що на даний час упізнані тіла 25 осіб. Видача перших 9 тіл загиблих запланована на вівторок.

Відзначається позитивна динаміка у всіх госпіталізованих.

"За вечір і ніч ще деякі постраждалі звернулися за медичною допомогою. Всього на ранок 15 осіб (знаходяться) в стаціонарах, у всіх поліпшення до ранку", - заявила міністр.

Амбулаторна медична допомога була надана більш ніж 50 постраждалим, які тепер відпущені на домашнє лікування.

Повідомляється, що найважчому пацієнту 11 років, у хлопчика не спостерігається негативної динаміки.

Пожежа в торговому центрі в Кемерово почалася вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилися.

Нагадаємо, кількість загиблих при пожежі в Кемерово досягла 64 людей.

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Теги публікації: пожежа, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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