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Пожар в Кемерово: число жертв возросло до 48

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 07:33
Фото: пожар в Кемерово (twitter.сom/irepeater)
Фото: пожар в Кемерово (twitter.сom/irepeater)

По последним данным, менее 30 человек считаются пропавшими без вести после пожара в торговом центре

В результате пожара в городе Кемерово (Российская Федерация), по последним данным, погибли 48 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

"На месте пожара в районе кинозала обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек", - сказал представитель оперативного штаба.

Кроме того, в пресс-службе регионального управления МЧС Росии сообщили, что, по уточненным данным, менее 30 человек, считаются пропавшими без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились.

Напомним, ранее сообщалось, что после пожара в торговом центре в Кемерово среди погибших числятся девять детей и ведутся поиски еще 41 ребенка.

 

Пожар в торговом центре в Кемерово ликвидирован Пожар в Кемерово: 37 погибших и 69 пропавших без вести
Теги публикации: Российская Федерация, пожар, торговый центр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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