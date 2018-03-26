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Пожар в Кемерово: 9 детей погибли, 41 пропал без вести

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 04:05
Фото: пожар в Кемерово (twitter.сom/CGTNOfficial)
Фото: пожар в Кемерово (twitter.сom/CGTNOfficial)

Число пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" возросло до 47 человек

После пожара в торговом центре в Кемерово (Россия) среди погибших числятся девять детей, ведутся поиски 41 ребенка. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин, передает ТАСС.

"Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно, среди них девять детей", - сказал он на заседании оперативного штаба.

Дедюхин добавил, что пропавшими без вести числятся 64 человека.

"По заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся 64 человека", - сказал он.

В то же время заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрей Мамченков сообщил, что спасатели ведут поиск 41 ребенка, пропавшего без вести после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

Также, согласно МЧС России, число пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово возросло до 47 человек.

"Всего пострадали 84 человек, 37 из них, к сожалению, погибли. Остальным оказывается медицинская помощь", - рассказал замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Кемерово пострадали 43 человека и 69 пропали без вести.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, пожар, торговый центр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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