Пожежа в Кемерові: кількість жертв зросла до 48

За останніми даними, меньше 30 людей вважаються зниклими без вісті після пожежі в торговому центрі

У результаті пожежі в місті Кемерові (Російська Федерація), за останніми даними, загинули 48 людей. Про це повідомили в оперативному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації, передає ТАСС.

"На місці пожежі в районі кінозалу виявлені тіла 11 загиблих. Таким чином, підтверджена загибель 48 осіб", - сказав представник оперативного штабу.

Крім того, у прес-службі регіонального управління МНС Росії повідомили, що, за уточненими даними, щонайменше 30 людей вважаються зниклими без вісті в результаті пожежі в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в Кемерові.

Пожежа в торговому центрі в Кемерові почалася вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після пожежі в торговому центрі в Кемерові серед загиблих значаться дев'ять дітей і ведуться пошуки ще 41 дитини.