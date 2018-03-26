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Пожежа в Кемерові: кількість жертв зросла до 48

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 07:33
Фото: пожежа в Кемерові (twitter.сom/irepeater)
Фото: пожежа в Кемерові (twitter.сom/irepeater)

За останніми даними, меньше 30 людей вважаються зниклими без вісті після пожежі в торговому центрі

У результаті пожежі в місті Кемерові (Російська Федерація), за останніми даними, загинули 48 людей. Про це повідомили в оперативному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації, передає ТАСС.

"На місці пожежі в районі кінозалу виявлені тіла 11 загиблих. Таким чином, підтверджена загибель 48 осіб", - сказав представник оперативного штабу.

Крім того, у прес-службі регіонального управління МНС Росії повідомили, що, за уточненими даними, щонайменше 30 людей вважаються зниклими без вісті в результаті пожежі в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в Кемерові.

Пожежа в торговому центрі в Кемерові почалася вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після пожежі в торговому центрі в Кемерові серед загиблих значаться дев'ять дітей і ведуться пошуки ще 41 дитини.

 

Пожежу в торговому центрі в Кемерові ліквідовано Пожежа в Кемерові: 37 загиблих і 69 зникли безвісти
Теги публікації: Російська Федерація, пожежа, торговый центр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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