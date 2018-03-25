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Пожежа в Кемерово: кількість загиблих зросла до 5

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 18:09
Фото: пожежа в Кемерово (CGTNOfficial twitter)
Фото: пожежа в Кемерово (CGTNOfficial twitter)

Після пожежі в Кемерово 17 осіб вважаються зниклими безвісти

В результаті пожежі в Кемерово (Російська Федерація) загинули п'ятеро людей, ще 17 на даний момент вважаються зниклими безвісти, передають російські ЗМІ з посиланням на інформацію Слідчого комітету РФ.

Повідомляється, що кількість жертв пожежі в торговому центрі "Зимова Вишня" в Кемерово зросла до п'яти. Зокрема, відомо, що загинули троє дітей, жінка і один чоловік. Крім того, число постраждалих збільшилося до 32.

Також у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії заявили, що після пожежі в Кемерово ще 17 осіб вважаються зниклими безвісти. З ними не можуть зв'язатися родичі, тому рятувальники не виключають, що вони на момент пожежі могли знаходитися усередині будівлі.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося про чотирьох загиблих при пожежі в Кемерово. Крім того, ще 26 осіб було госпіталізовано або звернулися до медичних установ. Ліквідація пожежі триває дотепер, а в двох залах кінотеатру, який знаходиться в ТРЦ, обвалилася стеля.

 

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Теги публікації: Російська Федерація, пожежа, торговый центр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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