Пожежа в Кемерово: 9 дітей загинули, 41 зникла без вісті

Кількість постраждалих у результаті пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" зросла до 47 осіб

Після пожежі в торговому центрі в Кемерові (Росія) серед загиблих значаться дев'ять дітей, ведуться пошуки 41 дитини. Про це повідомив заступник начальника Головного управління МНС по Кемеровській області Борис Дедюхін, передає ТАСС.

"Загинули 37 людей, їх важко впізнати. Попередньо, серед них дев'ять дітей", - сказав він на засіданні оперативного штабу.

Дедюхін додав, що зниклими безвісти вважаються 64 людини.

"За заявами родичів, зниклими безвісти вважаються 64 людини", - сказав він.

Водночас заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях Андрій Мамченко повідомив, що рятувальники ведуть пошук 41 дитини, зниклої без вісті після пожежі в ТРЦ "Зимова вишня".

Також, згідно з МНС Росії, кількість постраждалих в результаті пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово зросла до 47 осіб.

"Загалом постраждали 84 людини, 37 з них, на жаль, загинули. Решті надається медична допомога", - розповів заступник глави МНС Росії Владлен Аксьонов.

Нагадаємо, пожежа в торговому центрі в Кемерові почалася вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилися.

Раніше повідомлялося, що в результаті пожежі в Кемерові постраждали 43 людини та 69 зникли без вісті.