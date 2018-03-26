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Інтерв'ю

Пожежа в Кемерово: 9 дітей загинули, 41 зникла без вісті

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 04:05
Фото: пожежа в Кемерові (twitter.сом/CGTNOfficial)
Фото: пожежа в Кемерові (twitter.сом/CGTNOfficial)

Кількість постраждалих у результаті пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" зросла до 47 осіб

Після пожежі в торговому центрі в Кемерові (Росія) серед загиблих значаться дев'ять дітей, ведуться пошуки 41 дитини. Про це повідомив заступник начальника Головного управління МНС по Кемеровській області Борис Дедюхін, передає ТАСС.

"Загинули 37 людей, їх важко впізнати. Попередньо, серед них дев'ять дітей", - сказав він на засіданні оперативного штабу.

Дедюхін додав, що зниклими безвісти вважаються 64 людини.

"За заявами родичів, зниклими безвісти вважаються 64 людини", - сказав він.

Водночас заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях Андрій Мамченко повідомив, що рятувальники ведуть пошук 41 дитини, зниклої без вісті після пожежі в ТРЦ "Зимова вишня".

Також, згідно з МНС Росії, кількість постраждалих в результаті пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово зросла до 47 осіб.

"Загалом постраждали 84 людини, 37 з них, на жаль, загинули. Решті надається медична допомога", - розповів заступник глави МНС Росії Владлен Аксьонов.

Нагадаємо, пожежа в торговому центрі в Кемерові почалася вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилися.

Раніше повідомлялося, що в результаті пожежі в Кемерові постраждали 43 людини та 69 зникли без вісті.

 

Пожежу в торговому центрі в Кемерові ліквідовано Пожежа в Кемерово: в Слідкомі уточнили кількість загиблих та постраждалих
Теги публікації: Російська Федерація, пожежа, торговый центр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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