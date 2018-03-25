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Пожежа в Кемерові: 37 загиблих і 69 зникли безвісти

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 22:51
Фото: пожежа в Кемерово (twitter.сом/CGTNOfficial)
Фото: пожежа в Кемерово (twitter.сом/CGTNOfficial)

Серед зниклих без вісті в торговому центрі "Зимова вишня" 40 дітей

У результаті пожежі в Кемерові (Російська Федерація) за останніми даними, загинули 37 осіб, постраждали 43 людини, ще 69 осіб вважаються зниклими без вісті. Про це повідомили в оперативному штабі пожежогасіння, передає ТАСС.

"Загальна кількість загиблих становить 37 осіб", - сказав представник штабу.

Крім того оперативний штаб з гасіння пожежі у торговому центрі "Зимова вишня" уточнив дані щодо зниклих без вісті.

"Кількість зниклих безвісти при пожежі в ТЦ "Зимова вишня" зросла до 69 осіб, 40 з них - діти", - повідомили в штабі.

Зазначимо, пожежа в торговому центрі в Кемерові почалася вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилися.

З палаючої будівлі було врятовано 20 осіб, ще 100 евакуйовані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті пожежі в Кемерові зниклими безвісти вважаються 35 осіб.

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Теги публікації: Російська Федерація, пожежа, торговый центр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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