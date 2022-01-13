Пожар в ХНУ имени Каразина потушили, обошлось без пострадавших

Сообщается, что в 12:25 сработала сигнализация из-за пожара в подсобном помещении между первым и вторым этажами главного корпуса ХНУ имени Каразина. Еще до прибытия спасателей персонал эвакуировал студентов и преподавателей.

"На свежий воздух самостоятельно вышли 300 человек. Благодаря грамотным действиям сотрудников университета, жертв и пострадавших удалось избежать", - говорится в сообщении.

На месте пожарные установили, что в подсобке горела мебель и вещи. В 13:30 огонь потушили, причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.