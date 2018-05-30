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Пожар в Херсонской области охватил уже 580 гектаров леса

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 12:32
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

К ликвидации пожара привлечены два самолета и вертолет

В Херсонской области четвертый день продолжается тушение масштабного лесного пожара возле с. Раденск. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, сообщается, что Лесной пожар, вспыхнувший в минувшее воскресенье возле с. Раденск Алешковского района Херсонской области на площади 20 гектаров, уже охватил 580 га леса, почти половина из этой площади - 265 га - верховой пожар.

Как отмечают в ГСЧС, угрозы населенным пунктам нет. Сейчас организовано расстановку сил и средств на четырех оперативных участках для тушения пожара и создание минерализованных полос с целью недопущения распространения огня.

К ликвидации пожара привлечены 325 человек и 94 единицы техники, среди которой 2 самолета АН-32П ГСЧС и вертолет МИ-8 Министерства обороны.

 

Фото: пресс-служба ГСЧС

Стоит отметить, что из-за жаркой погоды на значительной территории Украины объявлен 5-й (чрезвычайный) класс пожарной опасности.

В Херсонской области третий день продолжается тушение масштабного лесного пожара В Херсонской области площадь лесного пожара возросла с 20 до 100 га
Теги публикации: Херсон, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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