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Пожежа в Херсонській області охопила вже 580 гектарів лісу

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 12:32
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

До ліквідації пожежі залучено два літаки і вертоліт

У Херсонській області четвертий день триває гасіння масштабної лісової пожежі біля с. Раденськ. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, повідомляється, що Лісова пожежа, що спалахнула в неділю біля с. Раденськ Алешковського району Херсонської області на площі 20 гектарів, вже охопив 580 га лісу, майже половина з цієї площі - 265 га - верхова пожежа.

Як відзначають в ДСНС, загрози населеним пунктам немає. Зараз організовано розстановку сил і засобів на чотирьох оперативних дільницях для гасіння пожежі та створення мінералізованих смуг з метою недопущення розповсюдження вогню.

До ліквідації пожежі залучено 325 чоловік і 94 одиниці техніки, серед якої 2 літаки АН-32П ДСНС і вертоліт МІ-8 Міністерства оборони.

 

Фото: прес-служба ДСНС

Варто відзначити, що з-за спекотної погоди на значній території України оголошено 5-й (надзвичайний) клас пожежної небезпеки.

У Херсонській області третій день триває гасіння масштабної лісової пожежі У Херсонській області площа лісової пожежі зросла з 20 до 100 га
Теги публікації: Херсон, пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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