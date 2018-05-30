Пожежа в Херсонській області охопила вже 580 гектарів лісу

До ліквідації пожежі залучено два літаки і вертоліт

У Херсонській області четвертий день триває гасіння масштабної лісової пожежі біля с. Раденськ. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, повідомляється, що Лісова пожежа, що спалахнула в неділю біля с. Раденськ Алешковського району Херсонської області на площі 20 гектарів, вже охопив 580 га лісу, майже половина з цієї площі - 265 га - верхова пожежа.

Як відзначають в ДСНС, загрози населеним пунктам немає. Зараз організовано розстановку сил і засобів на чотирьох оперативних дільницях для гасіння пожежі та створення мінералізованих смуг з метою недопущення розповсюдження вогню.

До ліквідації пожежі залучено 325 чоловік і 94 одиниці техніки, серед якої 2 літаки АН-32П ДСНС і вертоліт МІ-8 Міністерства оборони.

Фото: прес-служба ДСНС

Варто відзначити, що з-за спекотної погоди на значній території України оголошено 5-й (надзвичайний) клас пожежної небезпеки.