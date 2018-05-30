Пожар в Херсонской области: в ГСЧС рассказали о ситуации возле с. Раденск

Авиацией совершено 114 сбросов воды - 479,5 тон воды

По состоянию на 13:00 30 мая на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства признаков горения не наблюдается. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"По состоянию на 13:00 30 мая на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства авиацией ГСЧС проведено воздушную разведку, признаков горения не наблюдается. Угрозы населенным пунктам нет. Организовано дежурство сил и средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно привлечены подразделения Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областей.

Авиацией осуществлено 114 сбросов воды - 479,5 тонн воды.

Херсонщина: на территории Олешковское лесоохотничьего хозяйства авиацией #ГСЧС проведено воздушную разведку, признаков горения не наблюдается.



Угрозы населенным пунктам нет. Организовано дежурство сил и средств https://t.co/uwu9PqDtqG pic.twitter.com/wZxOAIv2nX — МВД Украины (@MVS_UA) May 30, 2018

Напомним, пожар возник 28 мая, около 13:30 возле села Раденск Олешковского района. По состоянию на 08:00 30 мая пожар охватил 580 га леса.