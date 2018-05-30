Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пожар в Херсонской области: в ГСЧС рассказали о ситуации возле с. Раденск

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 16:37
Фото: пожар (dsns.gov.ua)
Фото: пожар (dsns.gov.ua)

Авиацией совершено 114 сбросов воды - 479,5 тон воды

По состоянию на 13:00 30 мая на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства признаков горения не наблюдается. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"По состоянию на 13:00 30 мая на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства авиацией ГСЧС проведено воздушную разведку, признаков горения не наблюдается. Угрозы населенным пунктам нет. Организовано дежурство сил и средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно привлечены подразделения Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областей.

Авиацией осуществлено 114 сбросов воды - 479,5 тонн воды.

Напомним, пожар возник 28 мая, около 13:30 возле села Раденск Олешковского района. По состоянию на 08:00 30 мая пожар охватил 580 га леса.

В Херсонской области третий день продолжается тушение масштабного лесного пожара В Херсонской области площадь лесного пожара возросла с 20 до 100 га
Теги публикации: пожар, Херсонская область, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top