Пожар в "Эпицентре" Первомайска: поджигателей было двое

Поджигателей "Эпицентра" в Первомайске было двое. Одного злоумышленника задержали, второй - скрылся.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-служба "Эпицентра".

Отмечается, что на территорию "Эпицентра" зашли двое мужчин. У одного из них была бутылка с легковоспламеняющейся смесью. Также они были вооружены топором и ножом.

"Злоумышленник облил неизвестным веществом стенды с ковролином и линолеумом и поджег их. Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников "Эпицентра", ранив одного из них", - заявил директор ТЦ Михаил Телков.

Охране ТЦ удалось задержать одного из поджигателей и предать его полиции. Второй злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители.

Во время задержания пострадали двое охранников ТЦ. Больше пострадавших среди сотрудников и посетителей "Эпицентра" нет.

По информации "Преступности.НЕТ", рассматривается версия, что сбежавший сообщник задержанного может быть работником "Эпицентра".

Напомним, пожар в "Эпицентре" в Первомайске вспыхнул сегодня около 13:00. Его локализовали около 14:30.

Как сообщили в полиции, задержанным поджигателем оказался 37-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям - умышленный поджог и покушение на убийство.