ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пожар в "Эпицентре" Первомайска: поджигателей было двое

Автор: Игорь Литвиненко

Поджигателей "Эпицентра" в Первомайске было двое. Одного злоумышленника задержали, второй - скрылся.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-служба "Эпицентра".

Отмечается, что на территорию "Эпицентра" зашли двое мужчин. У одного из них была бутылка с легковоспламеняющейся смесью. Также они были вооружены топором и ножом.

"Злоумышленник облил неизвестным веществом стенды с ковролином и линолеумом и поджег их. Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников "Эпицентра", ранив одного из них", - заявил директор ТЦ Михаил Телков.

Самые читаемые новости

Охране ТЦ удалось задержать одного из поджигателей и предать его полиции. Второй злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители.

Во время задержания пострадали двое охранников ТЦ. Больше пострадавших среди сотрудников и посетителей "Эпицентра" нет.

По информации "Преступности.НЕТ", рассматривается версия, что сбежавший сообщник задержанного может быть работником "Эпицентра".

Напомним, пожар в "Эпицентре" в Первомайске вспыхнул сегодня около 13:00. Его локализовали около 14:30.

Как сообщили в полиции, задержанным поджигателем оказался 37-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям - умышленный поджог и покушение на убийство.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПервомайскпожарподжогЭпицентр