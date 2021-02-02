Пожежа в "Епіцентрі" Первомайська: паліїв було двоє

Паліїв "Епіцентру" в Первомайську було двоє. Одного зловмисника затримали, другий - зник.

Про це РБК-Україна повідомила прес-служба "Епіцентру".

Наголошується, що на територію "Епіцентру" зайшли двоє чоловіків. В одного з них була пляшка з легкозаймистою сумішшю. Також вони були озброєні сокирою і ножем.

"Зловмисник облив невідомою речовиною стенди з ковроліном і лінолеумом і підпалив їх. Охорона центру одразу відреагувала на ситуацію, але зловмисник схопив сокиру і ніж і накинувся на працівників "Епіцентру", поранивши одного з них", - заявив директор ТЦ Михайло Тєлкова.

Охороні ТЦ вдалося затримати одного з паліїв і передати його поліції. Другий зловмисник зник, його розшукують правоохоронці.

Під час затримання постраждали двоє охоронців ТЦ. Більше постраждалих серед співробітників і відвідувачів "Епіцентру" немає.

За інформацією "Преступности.НЕТ", розглядається версія, що втік спільник затриманого може бути працівником "Епіцентру".

Нагадаємо, пожежа в "Епіцентрі" в Первомайську спалахнула сьогодні близько 13:00. Його локалізували близько 14:30.

Як повідомили в поліції, затриманим палієм виявився 37-річний чоловік. За даним фактом порушено кримінальну справу за двома статтями - навмисний підпал і замах на вбивство.